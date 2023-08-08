Цены на автомобили в августе выросли уже у 12 брендов

Портал "Китайские автомобили" выяснил, что цены на машины в августе выросли уже у 12 брендов.

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Так, в августе cедан BAIC U5 Plus прибавил от 72 100 до 85 100 рублей и стоит от 1 839 000 до 2 049 000 рублей.

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Стартовый ценник на кроссовер Х35 сравнялся с седаном - теперь это 1 839 000 рублей.

Рамный внедорожник BJ40, представленный в единственной комплектации, сразу прибавил 152 100 рублей (4 059 000 рублей).

Седан Changan Alsvin в богатой версии DLX стал дороже на 70 тысяч (1 779 900 рублей).

Обе комплектации Eado Plus подорожали на 90 тысяч и теперь стоят 2 299 900 и 2 369 900 рублей соответственно. Аналогичное повышение на 90 тысяч затронуло все комплектации кроссовера CS35 Plus New (2 339 900 и 2 399 900 рублей) и CS55 Plus (от 2 629 900 до 2 749 900 рублей).

Кроссовер CS75 Plus подорожал на 100 тысяч рублей (2 849 900 рублей).

В модельном ряду Chery не изменилась цена только на гибридный Tiggo 8 Pro е+. Все остальные модели подорожали как минимум на 50 тысяч рублей.

Премиум-марка Exeed также подняла стоимость всех своих кроссоверов.

Впервые за долгое время цены подросли и на автомобили от бренда FAW.

Кроссовер Bestune T77 подорожал на 148-152 тысячи рублей и лишился предмаксимальной версии Prestige DCT. Актуальный прайс-лист - от 2 320 000 рублей. Все остальные модели во всех комплектациях прибавили по 50 тысяч рублей.

У GAC подорожал кроссовер GS5. Во всех пяти комплектациях он прибавил по 150 тысяч рублей (2 249 000 - 2 709 000 рублей).

Компания Geely подняла стоимость всех своих автомобилей минимум на 30 тысяч рублей.

Пикап GWM Poer KingKong во всех комплектациях подорожал на 200 тысяч рублей (2 999 000 - 3 199 000 рублей).

В линейке Haval подорожанием отметилась только одна модель - новый кроссовер М6. Прибавка в 50 тысяч затронула обе комплектации (1 999 000 - 2 149 000 рублей).

Седан Kaiyi подорожал на 80 и 84 тысячи рублей. Теперь он стоит 2 115 000 и 2 160 000 рублей соответственно.

Цены на бензиновые кроссоверы "Москвич 3" подросли на 228 тысяч рублей (теперь стоит минимум 2 220 000 рублей).