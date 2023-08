Цены на автомобили в августе выросли уже у 12 брендов

Обе комплектации Eado Plus подорожали на 90 тысяч и теперь стоят 2 299 900 и 2 369 900 рублей соответственно. Аналогичное повышение на 90 тысяч затронуло все комплектации кроссовера CS35 Plus New (2 339 900 и 2 399 900 рублей) и CS55 Plus (от 2 629 900 до 2 749 900 рублей).