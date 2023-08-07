Обещанный России кроссовер Chery Explore 06 оценили в $14 000

Chery Explore 06 - модель, которая должна появиться на рынке России. В КНР новинку уже оценили в 14 000 долларов.

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Новый кроссовер Chery Explore 06 будет предлагаться на рынке в двух вариантах, которые отличаются внешне и технически. Кроме того, производитель предусмотрел 2 типа привода. Официальный прайс на домашнем рынке начинается от 14 000 долларов или 1 300 000 рублей.

В городской версии автомобиль получил радиаторную решетку с узором в виде треугольных сот. В комплектации заявлены легкосплавные колесные диски в серебристом оттенке. Наружные зеркала получили оформление в цвет кузова.

Для внедорожного исполнения используется решетка радиатора с крупной надписью с названием марки. Кроме того, здесь заявлен более габаритный бампер, колесные диски черного цвета и черные корпуса зеркал заднего вида. Городской кроссовер оснащен системой переднего привода, а внедорожный - полным приводом.

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В обеих версиях используется двигатель 1.6 на 167 л.с. с турбиной, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Базовый Chery Explore 06 получил панораму, комплект систем безопасности, камеру заднего вида и мультимедийный комплекс с SoC Snapdragon 8155.

В дорогой комплектации заявлена проекция на лобовое стекло, система обогрева и вентиляции кресел, автоматическая настройка света. В салоне установлена атмосферная подсветка. Дверь багажного отделения получила электропривод.