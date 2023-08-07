Great Wall поднял цену гигантского пикапа Poer King Kong на 200 тысяч рублей

В России подорожал гигантский пикап Great Wall Poer King Kong. С августа цены на грузовичок длиной 5,64 метра увеличились на 200 тысяч рублей. Модель продаётся в двух вариантах сборки: базовая версия Comfort теперь стоит от 2 999 000 рублей, за топ-версию Elite придётся выложить 3 199 000 рублей. Силовые агрегаты от цены не зависят: пикап доступен только с 6-ступенчатой «механикой» и подключаемым полным приводом.

© Great Wall

Great Wall Poer King Kong вышел на российский рынок в апреле, и с тех пор цены не менялись. Вероятно, августовское удорожание связано с увеличением утильсбора. В нашей стране пикап доступен с двумя 2,0-литровыми турбомоторами: бензиновый вариант развивает 190 лошадиных сил и 360 Нм, дизельный — 150 лошадиных сил и 400 Нм.

Покупателям не придётся доплачивать за понижающую передачу, блокировку заднего дифференциала, гидроусилитель руля, две подушки безопасности, систему стабилизации, подогрев передних кресел, виртуальную приборную панель, медиасистему с 10,25-дюймовым тачскрином, а также камеру заднего вида.

В базовой комплектации у пикапа тканевая обивка кресел и кондиционер. Опции, которые потребуют доплаты в 200 тысяч рублей — шесть аирбэгов, климат-контроль, «кожаный» салон, электрорегулировки сидений, обогрев руля, противотуманки, датчики света и дождя.