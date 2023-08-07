Эксперт предположил, что заменит японские авто на Дальнем Востоке

Эксперт по российской экономике, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита допустил, что из-за новых санкций Токио на смену японским машинам на Дальнем Востоке придут китайские. Об этом сообщает ТАСС.

В конце июля 2023 года власти Японии значительно ограничили экспорт легковых автомобилей в Россию, в том числе машин с пробегом.

Новые ограничения затронули бензиновые и дизельные авто с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные автомобили и электрокары. В апреле 2022 года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более шести миллионов иен (чуть более четырех миллионов рублей по курсу августа 2023-го).

Фусита отметил, что японские подержанные машины популярны на российском Дальнем Востоке как для личного, так и для коммерческого использования. Во Владивостоке и Хабаровске можно встретить много японских грузовиков, рассказал он. Однако из-за новых санкций ситуация может измениться.

«Если действие нынешних санкций затянется, то вместо японских вырастет присутствие китайских машин», - заявил Фусита.