Электромобили Hyundai получат аккумуляторы высокой плотности в 2025 году

Hyundai планирует расширить свой портфель электромобилей до 13 моделей к началу следующего десятилетия, говорится в стратегии развития компании. Новые автомобили будут основаны на специально разработанной платформе электромобилей и будут оснащены новыми батареями высокой плотности.

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Для достижения этих целей корейский автопроизводитель планирует построить несколько новых заводов, специализирующихся на производстве компонентов для электромобилей. Мы надеемся, что новая архитектура, которая на данный момент известна как «IMA», решит проблемы масштабируемости производства, позволяя инженерам рекомбинировать около 80 модулей для создания самых разных автомобилей на одной базе.