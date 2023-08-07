Названа дата премьеры кроссовера Dongfeng Voyah Free

Новый гибридный кроссовер Dongfeng Voyah Free будет представлен в Китае 19 августа. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Главной особенностью модели является наличие системы автономного вождения Apollo Highway Driving Pro, которая успешно выдержала 60 млн км дорожных испытаний. В ее оснащении имеются опции адаптивного круиз-контроля, навигации, автономной парковки. Длина автомобиля составляет 4905 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1660 мм. В салоне установлен экран длиной 1066 мм.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., двумя электромоторами (217 и 271 л.с.) и системой полного привода. Запас хода на только на электричестве составляет 160 км.