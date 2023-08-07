Три российских автозавода возобновили производство

С 7 августа работу возобновили конвейеры "Москвича", КамАЗа и ГАЗа, сообщает "Автостат".

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Практика летних корпоративных отпусков довольно распространенное явление в российском автопроме. На этот период на предприятиях заранее готовится определенный запас готовых машин на складах, позволяющий обеспечить спрос потребителей. При этом часть персонала продолжает свою работу.

Так, например, в этот период на сборочных и автокомпонентных производствах проходит модернизация оборудования, также во всех подразделениях ведутся ремонтные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание, которые невозможно организовать без остановки производства.

Напомним, ГАЗ остается лидером же в сегменте LCV - ему принадлежит 63% от общего объема продаж. Так, в июле было реализовано 4 360 легких коммерческих машин этой марки (+60%).

Завод "Москвич" в прошлом месяце реализовал 2132 автомобиля, из которых более 1,7 тысячи машин уже поставлены на учет. Всего же со старта продаж продано свыше 6 тысяч кроссоверов "Москвич". При этом июльский показатель на 40% выше результата июня.