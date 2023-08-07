Lexus презентовал гибридный кроссовер RX450h+ 2024 года

Многие знают о том, что автомобильный бренд Lexus является роскошным подразделением Toyota. Кроме того, как пишет издание SPEEDME.RU, это еще и один из пионеров на рынке гибридных машин. Еще в 2005-ом году на рынке появился первый в мире роскошный гибридный кроссовер RX 400h.

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И вот теперь Lexus решил вывести свой популярный внедорожник на новый уровень. Состоялась презентация первой гибридной (PHEV) версии RX 2024-го модельного года. Она будет называться RX 450h+. Уже известно, что это авто будет самым дорогим в линейке.