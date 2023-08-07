Обнародованы эскизы гибридного кемпера Volkswagen California

Новое поколение Volkswagen California будет представлено подразделением коммерческих автомобилей Volkswagen уже 25 августа, сообщает Auto.ru.

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Новинка дебютирует в концептуальном статусе. Появление товарного варианта ожидается в следующем году.

Автопроизводитель показал эскизы перед презентацией кемпера. Само мероприятие пройдет на выставке Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе.

Volkswagen

Volkswagen

Уже известны некоторые технические детали. В основу модели ляжет кузов Multivan T7 с растянутой колесной базой (его длина составляет 5173 мм). Он оснащен плагин-гибридной силовой установкой.

«У донора версия eHybrid с 1,4-литровой «турбочетвёркой» и электромотором суммарно выдаёт 218 л.с., батареи ёмкостью 10,4 киловатт-часа должно хватать примерно на 50 километров пути с выключенным ДВС», - говорится в публикации.

Также отмечаются, что у Volkswagen California будет подъемная крыша, которая позволит обустроить спальное место.