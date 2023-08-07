"Автодор" утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12

"Автодор" определился со стоимостью проезда по новым участкам трассы М-12 Москва - Казань. Для владельцев легковых автомобилей поездка от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область) обойдется в 2,8 тысячи рублей, говорится в сообщении госкомпании.

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В "Автодоре"пояснили, что общая протяженность указанного маршрута составит 415,5 километра. Новые тарифы начнут действовать в сентябре, когда откроется движение по трассе.

Уточняется, что плата за проезд из Москвы до Владимира составит 1399 рублей, а из Владимира до Арзамаса - 1422 рублей. Объезд Балашихи по платной трассе будет стоить 130 рублей, проезд от Москвы до ЦКАД - 389 рублей, а от Москвы до Орехово-Зуево - 585 рублей.

Также в "Автодоре" сообщили, что с 8 августа будут точечно скорректированы тарифы, действующие в основном для легкового транспорта с пятницы по воскресенье на отдельных платных участках автомобильных дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Нева".