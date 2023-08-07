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«Автодор» утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

Тарифы за проезд по 308 километрам платных участков автомагистрали М-12 от Москвы до Арзамаса начнут действовать в сентябре. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госкомпанию «Автодор», скоростную трассу собираются запустить до конца года.

«Автодор» утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса
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Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 километров. Легковые автомобили смогут проехать по нему за 2 821 рубль. Поездка из Москвы во Владимир длиной в 156,5 км обойдется в 1339 рублей. От Владимира до Арзамаса (259 км) — 1422 рублей.

Объезд Балашихи на легковом авто от Москвы до Электроуглей будет стоить 130 рублей. Маршрут от Москвы до ЦКАД обойдется в 389 рублей, а от Москвы до Орехово-Зуева в 585 рублей.

Как и на других платных участках, находящихся в управлении госкомпании, на М-12 будет действовать программа лояльности. Она предполагает скидку в 15% от стоимости проезда при использовании транспондера T-pass.

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