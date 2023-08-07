«Автодор» утвердил тарифы за проезд по новым участкам М-12 от Москвы до Арзамаса

Тарифы за проезд по 308 километрам платных участков автомагистрали М-12 от Москвы до Арзамаса начнут действовать в сентябре. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госкомпанию «Автодор», скоростную трассу собираются запустить до конца года.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса составит 415,5 километров. Легковые автомобили смогут проехать по нему за 2 821 рубль. Поездка из Москвы во Владимир длиной в 156,5 км обойдется в 1339 рублей. От Владимира до Арзамаса (259 км) — 1422 рублей.

Объезд Балашихи на легковом авто от Москвы до Электроуглей будет стоить 130 рублей. Маршрут от Москвы до ЦКАД обойдется в 389 рублей, а от Москвы до Орехово-Зуева в 585 рублей.