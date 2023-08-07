Lada Iskra: показана отделка задних дверей и молдинг торпедо

Компания АвтоВАЗ продолжает активно патентовать элементы отделки салона Lada Iskra. На этот раз в базе ФИПС опубликованы изображения двух вариантов обивки задней двери и молдинг передней панели.

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В мае 2023 года АвтоВАЗ запатентовал передние дверные карты с подлокотником с водительской стороны, на наклонной части которого расположен блок управления ЭСП и регулировки зеркал. Также известно, как будет выглядеть торпедо новинки, задний диван. По неофициальной информации, у "Искры" будут комплектации с панорамной крышей.

Более того, оценить салон Lada Iskra можно на фото, которые опубликовали ещё в апреле этого года. На них запечатлели переднюю панель салона, рулевое колесо, а также дизайн заднего фонаря.

ФИПС