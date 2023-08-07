Седан Roewe i5 обновляется в Китае

Автопроизводитель Roewe, принадлежащий SAIC, представил обновленную версию своего доступного бензинового седана i5. Модель поступит в продажу в июле с новым кузовом, переработанным салоном и расширенным списком оборудования.

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По сравнению со старой версией новый i5 имеет ту же форму корпуса — и это все. Передняя и задняя части полностью новые, с другими бамперами, фарами, решеткой радиатора, боковыми порогами, капотом и многим другим.

Один большой дисплей объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийный экран под довольно необычным на вид солнцезащитным козырьком. Трансмиссионный тоннель выглядит более сдержанно и лаконично, чем до фейслифтинга.