Седан Roewe i5 обновляется в Китае

Roewe i5 обновляется в Китае
Автопроизводитель Roewe, принадлежащий SAIC, представил обновленную версию своего доступного бензинового седана i5. Модель поступит в продажу в июле с новым кузовом, переработанным салоном и расширенным списком оборудования.
По сравнению со старой версией новый i5 имеет ту же форму корпуса — и это все. Передняя и задняя части полностью новые, с другими бамперами, фарами, решеткой радиатора, боковыми порогами, капотом и многим другим.
Один большой дисплей объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийный экран под довольно необычным на вид солнцезащитным козырьком. Трансмиссионный тоннель выглядит более сдержанно и лаконично, чем до фейслифтинга.
В течение первых нескольких месяцев новый Roewe i5 будет доступен только с одним двигателем — 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 129 л.с.