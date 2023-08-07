В Россию ввезли из Китая кроссовер VGV U70 Pro

У россиян появилась возможность приобрести новый китайский кроссовер VGV U70 Pro. Он был ввезен на территорию РФ российскими дилерами, передает Autonews.ru.

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На одной из специализированных площадок новинка предлагается за 2 490 000 рублей.

Машину производят с 2019 года. Компания, которая занимается ее выпуском — Weichai (Китай). Корпорация известна своими грузовиками.

VGV U70 Pro имеет следующие габариты: длина — 4825 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1691 мм. Колесная база составляет 2800 мм, наряженная масса — 1565 кг.

Автомобиль оснащен подушкой безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочной системой тормозов (ABS), центральным замком, иммобилайзером, кондиционером и адаптивным круиз-контролем.

Кроссоверу дали 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и 215 Н•м крутящего момента. ДВС работает в связке с шестиступенчатой механикой. Максимальная скорость составляет 175 км/ч. Машина является переднеприводной.