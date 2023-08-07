Genesis выпустит обновленный седан G80

Корейский автопроизводитель Genesis представит обновленный седан G80 в сентябре 2023 года. Об этом сообщает motor1.com.
От дорестайлинговой машины новинка будет отличаться уменьшенными фарами, видоизмененным бампером и новой решеткой радиатора. В салоне появится видоизмененная передняя панель, новые кресла, а также более качественные материалы отделки.
Автомобиль получит 2,5-литровый двигатель мощностью 300 л.с., а также 375-сильный мотор объемом 3,5-литра. В Южной Корее продажи автомобиля стартуют после премьеры. В США модель появится в 2024 году.
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