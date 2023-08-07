Genesis выпустит обновленный седан G80

Корейский автопроизводитель Genesis представит обновленный седан G80 в сентябре 2023 года. Об этом сообщает motor1.com.

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От дорестайлинговой машины новинка будет отличаться уменьшенными фарами, видоизмененным бампером и новой решеткой радиатора. В салоне появится видоизмененная передняя панель, новые кресла, а также более качественные материалы отделки.