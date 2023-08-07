Huawei выходит на рынок автомобилей с брендом Luxeed

Компания Huawei выходит на рынок автомобилей с брендом, название которого звучит как симбиоз Lucid и Exeed - Luxeed. И Exeed здесь совершенно неслучайно, потому что партнёром Huawei в создании автомобилей выступила Chery.

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Пока опубликовано одно официальное изображение Luxeed. Автомобиль еще не имеет торгового наименования и фигурирует под кодовым названием EH3. В основе модели - платформа Chery E0X, которая стала основой для моделей Exeed Sterra ES и Sterra ET. Из особенностей можно выделить оснащение блоком аккумулятором CATL, с которым автономность может достигать 700 км, подвеску с пневморегулировкой и систему полного привода, реализованную за счёт двухмоторной компоновки.

Тему дизайна затронем лишь вскользь, упомянув LiDar, установленный над лобовым стеклом. Известно, что деятельность системы автономного вождения обеспечивают 11 камер с HD-разрешением, 3 радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров. На момент выхода Luxeed EH3 автопилот будет доступен в 45 городах Китая, в дальнейшем, разумеется, программа будет расширена.

Ещё одна особенность Luxeed EH3 - применение Qualcomm Snapdragon 8295, который является преемником широко используемого в современных авто чипа Snapdragon 8155. Так, новый процессор обеспечивает поддержку до 11 экранов и вдвое производительнее предшественника.