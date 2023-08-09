"Москвич 6" начнут выпускать до конца года

Столичный автозавод "Москвич" представил очередную новинку - "народный" седан С-класса, которая может составить конкуренцию различным моделям Toyota, Hyundai и Mazda. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, серийный выпуск "Москвича 6" должен начаться до конца этого года.

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Напомню, пока "Москвич" активно осваивает выпуск кроссоверов и параллельно работает над проектом собственного автомобиля. "Мы уже получили положительные отзывы от водителей "Москвичей" 3 и 3е, - рассказала официальный представитель предприятия Анастасии Журавлева. - Больше всего владельцам нравится широкий обзор и увеличенный клиренс". В данный момент завод освоил крупноузловую сборку и постепенно будет переходить к мелкоузловой.

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"Москвич 6" впервые показали широкой аудитории на Евразийском форуме такси, который прошел в Центре международной торговли на Красной Пресне. Это лифтбек, экстерьер которого напоминает, например, Toyota Corolla, Mazda 3, Hyundai Solaris. Многое взято у одной из популярных моделей китайского седана JAC, которая сейчас активно идет на экспорт. В отличие от третьей нашумевшей модели, шестая выглядит более узнаваемой и яркой. Планируется выпустить две модификации, которые будут отличаться принципами устройства мотора и трансмиссии.

Предусмотрено два вида коробок передач, CVT и DCT. Завод заявляет, что рассматривает выпуск "Москвича 6" в трех комплектациях: "Стандарт", "Комфорт" и "Престиж". Даже в базовой версии у нового седана предусмотрен кондиционер и аудиосистема с шестью динамиками. Есть и камера заднего вида, традиционная для машин подобного класса. По мере роста престижа комплектации добавляются новые опции: обзор камерами на 360 градусов, а также панорамная крыша с электроприводом, такая же, как и у "Москвича 3".

В максимальной комплектации "Москвича 6" мощность мотора составит 174 лошадиных силы, они позволят разогнать машину максимально до 170 км/ч. Больше для семейного автомобиля и не нужно.

Новый седан рассчитан на пятерых пассажиров, включая водителя. Задние ряды сидений складываются, что позволяет увеличить объем багажника примерно в четыре раза.