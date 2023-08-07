BMW и Mercedes запустили совместный проект
Парк автомобилей Street View, которые занимаются «картографированием» дорог для передовых навигационных систем, пополнился представителем Here. Как пишет издание 32CARS.RU, данный технологический стартап на 50% принадлежит германским компаниям BMW и Mercedes.
Автомобиль для картографии Subaru XV имеет большой вертикальный рычаг на крыше, полный камер и датчиков LiDAR. Они необходимы для сбора информации с дорог.
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Карты, которые формируются данным способом в ближайшем будущем будут применяться в самых передовых беспилотных машинах. Среди них можно назвать Mercedes S-Class, а также модели BMW i7 и iX. Новые HD-карты HERE уже имеют информацию о 85% дорожной сети Европы.