Mahindra показала тизеры электрической копии Wrangler

Отметим, что год назад компания представила новую платформу для электромобилей INGLO совместно с Volkswagen Group. Тогда организация показала пять концептов, однако ни один из них не имел фонарей как у Thar.e. Кроме того, неизвестно и количество дверей у машины. Бензиновая версия внедорожника была только трехдверной, однако у покупателей есть запрос на более практичную пятидверку. Такие прототипы уже замечали на тестах, однако подтверждения тому, что фотошпионы засняли именно Thar.e, пока нет.