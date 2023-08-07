Mahindra показала тизеры электрической копии Wrangler
Индийская компания Mahindra показала тизеры электрической копии внедорожника Jeep Wrangler, который выпустят 15 августа под названием Thar.e. Как сообщает Carscoops, электроавтомобиль может оказаться действительно новой моделью, технически не связанной с уже выпущенным бензиновым автомобилем Thar.
Mahindra Thar представляет собой рамный автомобиль, который похож на Jeep Wrangler. Американская компания даже подавала в суд на индийского автопроизводителя из-за нарушения авторских прав.
Thar.e, согласно тизеру, будет отличаться оригинальной диодной светотехникой. Надпись Re.Born Electric может указывать на то, что инженеры Mahindra решили переосмыслить модель и выпустить полностью новый электромобиль на мировой рынок, не опасаясь юридических споров с другими компаниями.
Отметим, что год назад компания представила новую платформу для электромобилей INGLO совместно с Volkswagen Group. Тогда организация показала пять концептов, однако ни один из них не имел фонарей как у Thar.e. Кроме того, неизвестно и количество дверей у машины. Бензиновая версия внедорожника была только трехдверной, однако у покупателей есть запрос на более практичную пятидверку. Такие прототипы уже замечали на тестах, однако подтверждения тому, что фотошпионы засняли именно Thar.e, пока нет.