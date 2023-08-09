Volkswagen обогнал Tesla по продажам электромобилей

Согласно недавно опубликованным данным, немецкий автопроизводитель Volkswagen превзошел своего американского конкурента Tesla по продажам электромобилей за первые семь месяцев этого года. Несмотря на то, что продажи электромобилей вносят вклад в общие продажи автомобилей, они по-прежнему остаются значительно ниже, чем у бензиновых и дизельных моделей.