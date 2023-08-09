Volkswagen обогнал Tesla по продажам электромобилей
Согласно недавно опубликованным данным, немецкий автопроизводитель Volkswagen превзошел своего американского конкурента Tesla по продажам электромобилей за первые семь месяцев этого года. Несмотря на то, что продажи электромобилей вносят вклад в общие продажи автомобилей, они по-прежнему остаются значительно ниже, чем у бензиновых и дизельных моделей.
За первые семь месяцев года VW зарегистрировал 41 475 полностью электрических автомобилей, чуть опередив 40 289 легковых автомобилей Tesla. Хотя Tesla опережала VW в течение первых шести месяцев года, VW стал лидером немецкого рынка в 2022 году в целом, согласно данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA).
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