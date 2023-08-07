АвтоВАЗ продаст Lada без дилерских накруток, но не всем

Сотрудники Волжского автозавода и бывшие работники, вышедшие на пенсию, смогут приобрести автомобили Lada с выгодой до десяти процентов - профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на машины "для своих".

Седан Lada Granta в базовой версии можно купить по цене от 660 150 рублей, лифтбек обойдется в 733 050 рублей, универсал - в 680 310 рублей. Lada Niva Legend стоит от 735 750 рублей, Niva Travel - от 936 450 рублей.

При этом у заводчан нет возможности приобрести новую Lada Vesta, Niva Bronto, кросс-универсал Granta Cross и Granta Drive Active.

Ранее сообщалось, что официальные дилеры Lada в России реализовали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что является лучшим результатом в 2023 году и на 5,5% выше, чем в июне.