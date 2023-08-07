В России появились кроссоверы Cadillac XT4

Автодилеры в России начали предлагать обновленные кроссоверы Cadillac XT4, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями таких автомобилей размещены в классифайдах, цены начинаются от 6,7 млн рублей.

Рестайлинговые кроссоверы Cadillac XT4 появились на рынке США в начале лета 2023 года. Это самая компактная модель в гамме американской марки. Россиянам предлагаются автомобили с турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 238 л.с. (350 Нм), который работает в связке с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний. Длина машины составляет 4599 мм, ширина — 1947 мм, высота — 1627 мм. Колесная база — 2779 мм. В салоне могут разместиться до пяти человек.