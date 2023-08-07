АвтоВАЗ готовит перенос сборки Lada Largus в Ижевск

АвтоВАЗ разработал проект переноса производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск. Процесс будет осуществляться в течение девяти месяцев.

© Валерий Карташов

По данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", реализация проекта может начаться в сентябре нынешнего года, то есть ижевские "Ларгусы" начнут сходить с конвейера во втором квартале 2024 года. Эту информацию на АвтоВАЗе оставили без комментариев, сославшись на её неофициальный статус.

Тем не менее, в пресс-службе "Российской газете" подтвердили планы относительно рестарта производства Lada Largus в Тольятти, озвученные ранее главой компании Максимом Соколовым: первая партия автомобилей, состоящая из 635 единиц, может быть выпущена в августе.

Необходимость переноса Lada Largus из Тольятти в Ижевск, опять же по неофициальной информации, обусловлена планами АвтоВАЗа по увеличению объёмов выпуска Lada Vesta в следующем году.