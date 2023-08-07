Пятое поколение Hyundai Santa Fe дебютирует 10 августа

Дизайн модели отдаленно напоминает внешность внедорожника Land Rover Defender 130. Однако большую часть внимания забирают очень низко расположенные фары, соединённые с нижней частью колесных арок.

Технические составляющие буду опубликованы уже в ближайшее время, однако Hyundai заявила, что Santa Fe 2024 года получит более длинную колесную базу, чем его предшественник. Вероятнее всего модель получит полный привод.