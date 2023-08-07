Перечислены любимые электрокары россиян

Согласно данным «Автостата», по итогам июля первое место в рейтинге наиболее продаваемых электрических моделей занял Zeekr 001, на второй строчке оказался Volkswagen iD.4, а Evolute i-Pro замыкает тройку лидеров. Стоит отметить, что i-Pro — единственная модель в топ-3, которая представлена на российском рынке официально, в то время как электрокары Zeek и Volkswagen возят по параллельному импорту. А вот отечественный «Москвич», хоть и попал в десятку лучших, но оказался лишь на восьмой строчке.

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Во второй летний месяц в России было продано 152 экземпляра Zeekr 001, 121 экземпляр Volkswagen iD.4 и 98 экземпляров Evolute i-Pro. Также в десятку любимых электрокаров россиян попали Tesla Model Y (73 шт.), от которой лишь ненамного отстал Hongqi E-HS9 (72 шт.). Во второй половине рейтинга оказались Evolute i-Joy (68 шт.), Volkswagen iD.6 (55 шт.), «Москвич 3е» (43 шт.), Voyah Free (39 шт.) и Avatr 11 (33 шт.).

Если рассматривать перечисленные 10 моделей, то официально на российском рынке присутствуют лишь четыре — оба Эволюта, которые производятся на мощностях «Моторинвеста» в Липецкой области, Hongqi E-HS9, поставляемый из Китая, и упомянутый «Москвич 3е». Остальные же модели возят параллельными путями.