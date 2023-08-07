Land Rover может выпустить компактный Defender Sport
Британский автомобильный концерн JLR планирует расширение своего недавно отделенного бренда Defender. Как сообщает издание SPEEDME.RU, планируется появление нового компактного внедорожника, построенного на базе будущей электрической платформы EMA.
Согласно отчету Autocar, в 2027-м году в линейку войдет компактный Defender, который, возможно, будет носить значок «Defender Sport». JLR уже применял тег Sport в семействах Range Rover и Discovery.
Не так давно автомобильный концерн объявил о том, что каждый из его шильдиков Defender, Discovery и Range Rover станет самостоятельным брендом. Помимо этого, автопроизводитель упростил свое название с Jaguar Land Rover на JLR и продемонстрировал обновленный логотип.