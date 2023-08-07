Land Rover может выпустить компактный Defender Sport

Согласно отчету Autocar, в 2027-м году в линейку войдет компактный Defender, который, возможно, будет носить значок «Defender Sport». JLR уже применял тег Sport в семействах Range Rover и Discovery.

Не так давно автомобильный концерн объявил о том, что каждый из его шильдиков Defender, Discovery и Range Rover станет самостоятельным брендом. Помимо этого, автопроизводитель упростил свое название с Jaguar Land Rover на JLR и продемонстрировал обновленный логотип.