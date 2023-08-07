В Россию привезли новый Volkswagen Amarok по впечатляющей цене

Один из дилеров привез в Россию новый Volkswagen Amarok. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска с минимальным пробегом просят 9 660 000 рублей.

© Пресс-служба Volkswagen

Если воспользоваться различными программами скидок, то эту цифру можно уменьшить до 9 400 000 рублей, хотя и она впечатляет.

Напомним, новый "Амарок" стал больше: колесная база увеличилась на 173 мм - до 3270 мм. Общая длина при этом выросла лишь на 96 мм, так как у пикапа уменьшены свесы, что наряду с увеличением глубины преодолеваемого брода с 500 до 800 мм говорит о возросших возможностях пикапа.

Volkswagen сохранил пикапу дизель V6 TDI. У выставленного на продажу автомобиля как раз такой двигатель. Он выдает 241 л.с. и работает вместе с 10-ступенчатым "автоматом". У Amarok постоянный 4х4 с межосевым дифференциалом и понижающим рядом передач.

Пресс-служба Volkswagen

Максимальная грузоподъемность пикапа увеличена с тонны до 1160 кг, буксировочная способность - 3,5 тонны.