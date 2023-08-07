Hyundai представила «приключенческие» Creta и Alcazar

Компания Hyundai представила «приключенческие» версии кроссоверов Creta и Alcazar. Линейка Adventure получила весь набор штатного оборудования дорогих комплектаций, а также свои особые фишки — от полностью черной решетки радиатора и колес до кожаных сидений и видеорегистратора. Стоимость Creta Adventure Edition — от 1 517 000 индийских рупий (1,8 млн руб.), Alcazar Adventure Edition — от 1 678 000 рупий (1,96 млн руб.).

© Hyundai

В Индии дебютировали «приключенческие» версии кроссоверов Hyundai Creta и Alcazar. Исполнение назвали Adventure Edition, а отличилось оно полностью черной решеткой радиатора, такими же колесами, красными тормозными суппортами и пластиковыми накладками на двери. На выбор — четыре одноцветных и несколько двухцветных окрасок кузова, в том числе Ranger khaki, как на фотографиях, который можно сочетать с крышей Abyss Black.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Внутри опознать спецверсию можно будет по черным кожаным сиденьям с зелеными акцентами Sage Green, а также штатному видеорегистратору с двумя камерами. В остальном машины серии Adventure окажутся близки к дорогим комплектациям кроссоверов. При этом в случае с Alcazar, приключенческий вариант сочетается с шести- либо семиместным салоном и с любым из доступных двигателей: бензиновым 1.5 GDi (160 л.с., 253 Нм) и дизелем 1.5 CRDi (116 л.с., 250 Нм). Коробка передач — «механика», «робот» DCT или автомат.