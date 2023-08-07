На дорожные испытания вышел экспортный седан марки Jaecoo

Концерн Chery вывел на дорожные испытания новый седан под маркой Jaecoo. Автомобиль предназначен не для рынка Китая, а будет отправлен на экспорт. Возможно, эта модель появится в продаже в России. Фотографии нового седана Jaecoo опубликовали в сети.

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Южный автомобиль

Судя по внешнему виду, новый седан Jaecoo стал перелицованной версие модели Chery Arrizo 5. Длина авто составляет 4 572 мм при ширине в 1 825 мм. У автомобиля крупная решетка радиатора, увеличенный передний бампер с вохдухозаборниками. Сзади установлен диффузор и накладки из хрома на выхлопную систему. Седан получил дизайн со спортивным уклоном.

Южный автомобиль