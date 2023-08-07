На дорожные испытания вышел экспортный седан марки Jaecoo

Концерн Chery вывел на дорожные испытания экспортный седан марки Jaecoo
Концерн Chery вывел на дорожные испытания новый седан под маркой Jaecoo. Автомобиль предназначен не для рынка Китая, а будет отправлен на экспорт. Возможно, эта модель появится в продаже в России. Фотографии нового седана Jaecoo опубликовали в сети.
Судя по внешнему виду, новый седан Jaecoo стал перелицованной версие модели Chery Arrizo 5. Длина авто составляет 4 572 мм при ширине в 1 825 мм. У автомобиля крупная решетка радиатора, увеличенный передний бампер с вохдухозаборниками. Сзади установлен диффузор и накладки из хрома на выхлопную систему. Седан получил дизайн со спортивным уклоном.
Салон нового Jaecoo похож на седан Chery Arrizo 5 Plus. В салоне есть беспроводная зарядка для мобильных устройств, специальный джойстик для переключения передач и кресла с контрастной прострочкой. Скорее всего, под капотом будет установлен 1,5-литровый турбомотор, который выдает мощность 156 лошадиных сил. В паре с двигатель установлена шестиступенчатая роботизированная коробка передач.