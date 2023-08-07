Огромный завод по выпуску китайских автомобилей построят в Казахстане

Казахстанская компания «Астана Моторс» рассказала о планах по запуску нового автомобильного завода.

«Астана Моторс» планирует начать производство автомобилей Chery, Haval и Changan на новом мультибрендовом заводе в 2025 году. Строительство завода стартовало в ноябре 2022 года, в данный момент стройка проходит в две смены на территории 300 тысяч квадратных метров. Общая площадь производственных цехов составит 150 тысяч квадратных метров.

Высокотехнологичное оборудование будет поставлять компания Automotive Engineering Corporation (КНР), которая уже работает с такими брендами, как BMW, Hyundai, Toyota, Jaguar, Land Rover, BYD, Mercedes-Benz, Volkswagen. Все оборудование для производства автомобилей уже согласовано с китайскими партнёрами.

Wroom.ru

Мощность завода — 90 тысяч автомобилей в год, на производстве будет задействовано около 2600 сотрудников. Основной костяк коллектива – специалисты инженерно-технических профессий, которые будут перенимать опыт ведущих автоконцернов и развивать технологии в Казахстане. Завод будет производить автомобили исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузовов.