За первые шесть месяцев 2023 года было размещено 515 извещений на закупку отечественных автомобилей для государственных структур на 872 млн рублей. Тогда как за весь 2022 год таких тендеров было всего 807 на общую сумму около 1 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». По данным экспертов, спросом пользуются автомобили марок Aurus, Lada и УАЗ.

При этом за последние годы снизились объемы тендеров на зарубежные автомобили. Если в 2021 году государственные структуры разместили 322 подобных заказа на сумму 1,363 млн рублей, то в 2022 году их число снизилось до 85 тендеров на 648 млн рублей. В первой половине 2023 года было размещено всего 37 заказов на 236 млн рублей.

3 августа президент России Владимир Путин сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.