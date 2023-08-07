«АвтоВАЗ» планирует перенести выпуск Lada Largus в Ижевск

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность переноса выпуска Lada Largus на завод в Ижевске. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ».

Отмечается, что в компании уже разработали соответствующий проект. Вся процедура переноса рассчитана на девять месяцев и может стартовать уже в сентябре. До этого времени — II квартала 2024 года — выпуск Lada Granta приостановят.

Причинами данного решения в компании назвали максимальную загрузку всех трех конвейерных линий в Тольятти и планы по запуску серии недавно представленных Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta.