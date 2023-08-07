«АвтоВАЗ» планирует перенести выпуск Lada Largus в Ижевск
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность переноса выпуска Lada Largus на завод в Ижевске. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ».
Отмечается, что в компании уже разработали соответствующий проект. Вся процедура переноса рассчитана на девять месяцев и может стартовать уже в сентябре. До этого времени — II квартала 2024 года — выпуск Lada Granta приостановят.
Причинами данного решения в компании назвали максимальную загрузку всех трех конвейерных линий в Тольятти и планы по запуску серии недавно представленных Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на платформе Vesta.
До начала переноса «АвтоВАЗ» намерен закончить на заводе в Тольятти сборку 635 Lada Largus и опытных экземпляров e-Largus.
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