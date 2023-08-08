Китайский автобренд GAC может расширить линейку моделей в России
Китайский автоконцерн GAC Group может расширить в России свою линейку автомобилей. В частности, поставлять в РФ могут модели, выпускаемые на заводе в Урумчи. Их представили российским журналистам.
GAC Group выпускает легковые автомобили, внедорожники, а также запчасти для других китайских и зарубежных автопроизводителей. В Китае GAC выпускает автомобили Toyota, Mitsubishi, Honda.
Компания имеет четыре базы по производству, в Урумчи - одна из них. Бизнес представлен также в разных частях мира. Готовые автомобили поставляются в 24 страны. В Россию пока идут несколько моделей, например, внедорожники GS5 и GS8.
Однако по словам представителя компании, скоро на российский рынок могут выйти и другие модели бренда, которые продемонстрировали журналистам.
Например, внедорожник GAC Emcoo выполнен в дизайне hi-tech. Стоимость на китайском рынке составляет примерно 130 тыс. юаней. Ещё одна модель - легковой автомобиль для более молодой аудитории Empow. Вышел на рынок в этом году компактный кроссовер GS3 Power. На китайском рынке он стоит 84,8 тыс. юаней и считается модной моделью.
GAC Group, по словам представителя компании, в прошлом году продала 2,48 млн автомобилей. Для сравнения, мировой лидер продаж - компания Toyota в прошлом году реализовала 8,3 млн автомобилей, занимающая второе место рейтинга компания Volkswagen - 4,7 млн автомобилей.