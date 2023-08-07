Движение по Крымскому мосту перекрыто

Об этом сообщил оперативный штаб по Республике Крым.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в заявлении.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отмечал, что предупреждение Украины о «военной угрозе» в акватории шести российских портов в Чёрном море — это заявка на новые теракты против гражданского населения.