Систему мониторинга водителя Tesla можно легко обмануть

Систему мониторинга водителя Tesla все еще можно легко обмануть, что позволяет злоупотреблять системами помощи автомобиля. Откровенный критик системы полного самостоятельного вождения Tesla обратился в социальные сети, чтобы продемонстрировать ее ограничения. В частности систему мониторинга водителя, используемую Tesla.

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Хотя Tesla во многих отношениях была впереди всех с момента своего создания, она давно отставала, когда дело доходит до систем мониторинга водителей. Фактически, всего пару лет назад было заявлено, что автомобильная камера, установленная в Model 3 и Model Y, будет использоваться как монитор для водителя. Этот клип говорит о том, что до этого еще далеко.

Эти видео созданы Dawn Project и его основателем Дэном О’Уордом, а также YouTuber AI Addict. Чтобы протестировать систему, команда установила на руль небольшой груз, доступный на Amazon, который обманывает его, заставляя думать, что водитель держит руки на руле. Он также поместил груз на сиденье водителя, а затем приступил к размещению ряда случайных объектов, включил систему полного самостоятельного вождения и отправился посмотреть, что произойдет.

В первом тесте за руль посадили большого плюшевого мишку, и, несмотря на то, что за рулем явно не человек, система мониторинга водителя, похоже, ничего не делает. Tesla продолжает беспрепятственно двигаться. Затем испытатели перетащили через дорогу маленькую детскую куклу, чтобы посмотреть, как будет работать система автономного экстренного торможения.