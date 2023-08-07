Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом пишет официальный Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - отметили в информационном центре.

Кроме того, в центре призвали автолюбителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, что 24 июля объект был перекрыт четыре раза. Причины приостановки допуска на мост не назывались.