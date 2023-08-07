Движение по Крымскому мосту перекрыли
Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом пишет официальный Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - отметили в информационном центре.
Кроме того, в центре призвали автолюбителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, что 24 июля объект был перекрыт четыре раза. Причины приостановки допуска на мост не назывались.
Меры безопасности при пересечении Крымского моста были усилены после теракта на объекте, который был осуществлен ВСУ 17 июля 2023 года. При взрыве погибли двое взрослых.
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