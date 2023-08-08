Началась сборка единичных экземпляров Lada Granta Sport с 122-сильным мотором

Российский производитель АвтоВАЗ приступил к сборке Lada Granta Sport. Седаны оснащены 122-сильным двигателем.

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Компания “АвтоВАЗ” не может нарастить объемы производства новых Lada Granta Sport по причине нехватки комплектующих. Дочернее предприятие “АвтоВАЗа”, Lada Sport, на прошлой неделе выпустило 8 экземпляров Lada Granta Sport с 122-сильным мотором.

В начале текущего года производитель раскрыл некоторые особенности о спортивной Granta. Автомобиль обещали оснастить усиленными дисковыми тормозами от Lada Vesta, однопоршневыми суппортами и укороченной рулевой рейкой. Для спортивной Lada Granta предусмотрели стойки амортизаторов, разработкой которых занималась Lada Sport.

Спортивные Granta выпущены в двух типах кузова - седан и лифтбек. Из общего числа 6 экземпляров будут направлены в корпоративный пресс-парк. Выпуск Granta Drive Active оказался более успешным на этом фоне. Первые автомобили с 8-клапанными моторами уже отгружаются в дилерские центры.

Пока объемы сборки у Lada Granta Sport остаются слишком низкими. Высока вероятность, что в продаже модель будет представлена в меньшем количестве экземпляров по сравнению со стандартной Granta. Напомним, что в комплектации спортивной версии используется двигатель рабочим объемом 1.6 литра, который выдает 122 л.с. Специально для силовой установки производитель переделывал подвеску и вносил в конструкцию ряд других изменений.

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