Новый Haval Raptor представили на официальных фото в Китае

Так, авто имеет достаточно необычную квадратную форму и элементы ретро в дизайне, однако обладает внушительными характеристиками. Предложено две версии авто: более мощная будет оснащена подключаемой гибридной системой Hi4 от Great Wall Motors, она состоит из двигателя объемом 1,5 литра и двух электромоторов, выдающих 383 л.с. Второй вариант может похвастаться 378 л.с. и аккумулятором емкостью 19,09 кВтч.