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Внедорожник Haval Raptor показали на официальном фото

Автомобильный бренд Haval опубликовал изображения своего нового внедорожника Raptor. Об этом сообщает carnewschina.com. Серийная версия автомобиля будет представлена в конце августа этого года.

Автобренд Haval опубликовал фото нового внедорожника Raptor
© Haval

Судя по фото, автомобиль получит большую решетку радиатора с названием бренда, круглые светодиодные фары, рейлинги на крыше.

Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина — 1916 мм, высота — 1822 мм. Размер колесной базы — 2738 мм. Haval Raptor оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором, который работает как генератор для подзарядки аккумуляторной батареи. Передние и задние колеса вращают электромоторы. Система полного привода предполагает наличие блокировки заднего дифференциала.

В Китае Haval Raptor будет стоить 200 тыс. юаней (2,54 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый седан Luxeed EH3 на платформе Chery.

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