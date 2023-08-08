Автобренд Haval опубликовал фото нового внедорожника Raptor

Автомобильный бренд Haval опубликовал изображения своего нового внедорожника Raptor. Об этом сообщает carnewschina.com. Серийная версия автомобиля будет представлена в конце августа этого года.

© Haval

Судя по фото, автомобиль получит большую решетку радиатора с названием бренда, круглые светодиодные фары, рейлинги на крыше.

Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина — 1916 мм, высота — 1822 мм. Размер колесной базы — 2738 мм. Haval Raptor оснастят 1,5-литровым бензиновым мотором, который работает как генератор для подзарядки аккумуляторной батареи. Передние и задние колеса вращают электромоторы. Система полного привода предполагает наличие блокировки заднего дифференциала.

В Китае Haval Raptor будет стоить 200 тыс. юаней (2,54 млн рублей).