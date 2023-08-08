BMW увеличит мощность самого маленького автомобиля семейства М

Согласно внутренним источникам на форуме Bimmerpost, BMW готовит обновление производительности для своего купе M2, которое дебютировало только прошлой осенью. Предполагается, что самый маленький автомобиль в портфолио BMW M получит прирост мощности с 460 до 475 л.с.

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Автомобили M обычно выпускаются в нескольких версиях, помимо основной спецификации. Однако инсайдер Bimmerpost утверждает, что на этот раз основная спецификация M2 будет обновлена, а новых версий представлено не будет.