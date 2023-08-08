Названа дата премьеры нового кроссовера Hyundai Santa Fe

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe будет представлен 10 августа 2023 года. Об этом сообщает motor1.com.

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Полную информацию о модели опубликуют в день премьеры, однако известно, что колесная база увеличена, а передний свес сделан короче, чем у нынешнего кроссовера. У автомобиля нового поколения будет просторный салон и багажник. Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. На передней панели установлен прямоугольный модуль с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый).

За управление трансмиссией отвечает отдельный селектор на рулевой колонке, а на центральном тоннеле размещены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Автомобиль получит новый бензиновый турбомотор объемом 2.5 л. Привод — полный.