$96.57+1.76106.05+2.22

Кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения представят 10 августа

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe будет представлен 10 августа 2023 года. Об этом сообщает motor1.com.

Названа дата премьеры нового кроссовера Hyundai Santa Fe
© Hyundai

Полную информацию о модели опубликуют в день премьеры, однако известно, что колесная база увеличена, а передний свес сделан короче, чем у нынешнего кроссовера. У автомобиля нового поколения будет просторный салон и багажник. Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. На передней панели установлен прямоугольный модуль с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый).

За управление трансмиссией отвечает отдельный селектор на рулевой колонке, а на центральном тоннеле размещены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Автомобиль получит новый бензиновый турбомотор объемом 2.5 л. Привод — полный.

Ранее сообщалось, что автомобильный бренд Haval опубликовал изображения своего нового внедорожника Raptor. Серийная версия автомобиля будет представлена в конце августа этого года.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости