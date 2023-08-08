Названа машина, которую чаще всего полностью разбивают в ДТП
В первом полугодии текущего года чаще всего при аварии полностью разбивались машины Porsche Cayenne. По словам аналитиков «АльфаСтрахования», в 8% случаев при ДТП данные автомобили признавали не подлежащими восстановлению, передают «Известия».
В такой список попали также BMW 5-й серии (5% от суммарного количества машин, которые были разбиты без возможности восстановления), Porsche Macan (4%), Daewoo Nexia (3%), Chery Tiggo (3%), Skoda Octavia (3%), Lada Kalina (3%), BMW 7-серии (3%), Mercedes AMG GT (2%) и Volkswagen Jetta (2%).
Ранее сообщалось, что, согласно данным исследования сервиса «Автотека», автомобили Genesis G70 и Audi A3 реже всего попадали в ДТП и подвергались серьезному ремонту после 80 тыс. км пробега.
Также ранее некоторые автомобили разбили в рамках испытаний на безопасность. Портал Autonews.ru разбирался, какие машины, добравшиеся до России по параллельному импорту, оказались самыми безопасными. Одной их них стала Honda CR-V. По итогам краш-тестов автомобиль получил высокие 90,07% за защиту водителя и пассажиров.