Названа машина, которую чаще всего полностью разбивают в ДТП

В первом полугодии текущего года чаще всего при аварии полностью разбивались машины Porsche Cayenne. По словам аналитиков «АльфаСтрахования», в 8% случаев при ДТП данные автомобили признавали не подлежащими восстановлению, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что, согласно данным исследования сервиса «Автотека», автомобили Genesis G70 и Audi A3 реже всего попадали в ДТП и подвергались серьезному ремонту после 80 тыс. км пробега.