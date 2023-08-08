Объявлена цена бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max

Компания "Моторинвест" объявила стоимость Aeolus Shine Max. Бизнес-седан предлагается в максимальном варианте исполнения Luxury с четырьмя вариантами окраски кузова: белый, черный, серый и синий. Цена новинки - 2 990 000 рублей. Продажи уже стартовали.

© Пресс-служба Dongfeng

В России Aeolus Shine Max модель предложили с 190-сильным мотором объёмом 1,5 литра, крутящий момент равен 320 Нм. Коробка - "робот" с двумя "мокрыми" сцеплениями.

Автомобиль построен на модульной платформе (Dongfeng Superior Modular Architecture), которая представляет собой модернизированную "тележку" CMP концерна Stellantis. Спереди у автомобиля установлены стойки McPherson, сзади - многорычажная подвеска. Габариты модели составляют 4797 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1475 мм в высоту при колесной базе 2770 мм.

Седан получил цифровую приборную панель 12,3 дюйма, мультимедиа с тачскрином 10,25 дюйма, аудиосистему с девятью динамиками, водительское кресло с электрорегулировками, вентиляцией и массажем, зеркала заднего вида с обогревом, автоскладыванием и памятью на настройки, панорамную крышу с датчиком дождя, климат-контроль, бесключевой доступ.