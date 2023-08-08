В Россию привезли кроссовер Geely Vision X6 Pro. Сколько он стоит
Один из частников привез в Россию кроссовер Geely Vision X6 Pro. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 200 000 рублей.
Машина оснащена турбомотором 1,4 литра мощностью 141 л.с. Привод только передний. Коробка - классический "автомат".
Последний раз модель обновляли в 2021 году. Тогда кроссовер получил новые бамперы и решетку радиатора с вертикальными прутьями, которую в компании называют "водопадом". А задние фонари соединили светящейся полосой.
Внутри передняя панель с замаскированными дефлекторами вентиляции и новой центральной консолью. У Vision X6 Pro нет виртуальных приборов, только классические стрелочные шкалы. У выставленного на продажу автомобиля медиасистема 12,3 дюйма.
Ранее "РГ" сообщала, что в Россию привезли новый Volkswagen Amarok.