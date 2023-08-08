Mercedes-Benz вернет V8 на С- и Е-классы

В будущем на AMG-версии среднеразмерных и бизнес-седанов будет возвращен двигатель V8. Компания Mercedes-Benz планирует это сделать через несколько лет, сообщает портал Carscoops со ссылкой на инсайдерские источники.

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«Гражданские» Mercedes-Benz C- и Е-классов не получат многоцилиндровый мотор. Им оснастят заряженные модификации от Mercedes-AMG. Работать «восьмерка» будет не одна, а в составе гибридной силовой установки.

Отмечается, что инженерами будет доработан турбомотор М177 объемом четыре литра под требования экологического класса «Евро-7».

В настоящее время двигатель V8 4.0 ставится с электрическим довеском на Mercedes-AMG S 63 E Performance. Он способен развивать 802 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.