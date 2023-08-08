Электрический кроссовер Lotus Eletre впервые замечен в Москве

Спортивный электрический кроссовер Lotus Eletre дебютировал весной прошлого года, а теперь модель добралась до России. Фотографии машины на одной из московских улиц опубликовал сайт Platesmania.com.

С этой моделью британский Lotus, принадлежащий китайскому концерну Geely, открывает новую главу в своей истории. Eletre — это первый кроссовер и первый электромобиль в истории марки, прежде известной своими лёгкими и быстрыми спорткарами. Производством машины занимается новый завод в китайском городе Ухане.

wroom.ru

Большой кроссовер с агрессивным дизайном оснащается двумя электромоторами. Двигатели базовой версии развивают 612 л. с. и разгоняют машину до сотни за 4,5 секунды. А топ-версия Lotus Eletre R — это 905 л. с. мощности и 3,0 секунды разгона до сотни.

Тяговая батарея в обоих случаях — ёмкостью 112 кВтч. Заявленный запас хода у базового Eletre составляет 600 км, а у R-версии — 490 км.