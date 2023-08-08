В Россию привезли кроссовер Geely Vision X6 Pro

В России появился кроссовер Geely Vision X6 Pro
В Россию ввезли китайские кроссоверы Geely Vision X6 Pro. Их уже можно приобрести, сообщает Autonews.ru.
Машину на одной из специализированных площадок предлагают купить за 2 350 030 рублей.
Она базируется на устаревшей платформе Geely NL. Модель производят в Китае. Ее выпускают с 2016 года. Спустя четыре года после старта производства модель столкнулась с рестайлингом.
На домашнем рынке стоимость кроссовера составляет от 68 900 до 76 900 юаней (примерно 923 тыс. — 1,03 млн руб.). Он имеет следующие габариты: длина — 4518 мм, ширина — 1834 мм, высота — 1715 мм. Колесная база составляет 2681 мм. Снаряженная масса — 1550 кг.
Кроссовер оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой контроля устойчивости (ESP), камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем, электростеклоподъемниками и кондиционерами.
Geely Vision X6 Pro получила 1,4-литровый турбомотор JLB-4G14TB мощностью 141 л.с. и 235 Нм крутящего момента. ДВС работает в связке с шестиступенчатым «автоматом».
Ранее у россиян появилась возможность приобрести новый китайский кроссовер VGV U70 Pro. Он был ввезен на территорию РФ российскими дилерами. На одной из специализированных площадок новинка предлагается за 2 490 000 рублей.