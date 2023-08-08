В Россию привезли кроссовер Geely Vision X6 Pro

В Россию ввезли китайские кроссоверы Geely Vision X6 Pro. Их уже можно приобрести, сообщает Autonews.ru.

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Машину на одной из специализированных площадок предлагают купить за 2 350 030 рублей.

Она базируется на устаревшей платформе Geely NL. Модель производят в Китае. Ее выпускают с 2016 года. Спустя четыре года после старта производства модель столкнулась с рестайлингом.

На домашнем рынке стоимость кроссовера составляет от 68 900 до 76 900 юаней (примерно 923 тыс. — 1,03 млн руб.). Он имеет следующие габариты: длина — 4518 мм, ширина — 1834 мм, высота — 1715 мм. Колесная база составляет 2681 мм. Снаряженная масса — 1550 кг.

Кроссовер оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой контроля устойчивости (ESP), камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем, электростеклоподъемниками и кондиционерами.

Geely Vision X6 Pro получила 1,4-литровый турбомотор JLB-4G14TB мощностью 141 л.с. и 235 Нм крутящего момента. ДВС работает в связке с шестиступенчатым «автоматом».