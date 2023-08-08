«Автодор» нанесет на трассы экспериментальную разметку для соблюдения дистанции

«Автодор» на восьми участках своих трасс нанесет экспериментальную разметку, которая поможет водителям соблюдать безопасную дистанцию во время движения. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

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Разметка будет выглядеть как серия стрелок или шевронов. Она позволит автомобилистам быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель будет уверен, что держит необходимую дистанцию.

Стрелки нанесут на восьми участках трасс с повышенным скоростным режимом — до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся на ЦКАД в Подмосковье, еще четыре на трассе М-4 «Дон», еще два на М-11 «Нева». Разметку дополнят соответствующими дорожными знаками.

В «Автодоре» отметили, что на скоростных трассах нет пересечений с другими дорогами на одном уровне, из-за чего большинство ДТП — попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Сама по себе безопасная дистанция во время движения составляет половину от максимальной разрешенной скорости: для 110 км/ч это 55 метров, а для 130 км/ч — 65 метров.