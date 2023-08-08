В России начались продажи кроссоверов Subaru Crosstrek

В Россию привезли кроссоверы Subaru Crosstrek 2023 года выпуска. Автомобили пользуются популярностью на рынке США.

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По схеме параллельного импорта в Россию начали привозить новые Subaru Crosstrek. Модель представляет собой среднеразмерный кроссовер, поэтому стоимость оказалась значительно меньше, чем в классе полноценных SUV. В России автомобиль уже был представлен официально, но под другим именем - XV.

Длина кузова паркетника составляет 448 см, а колесная база - 267 см. В Россию поставляется версия с мотором на 2.5 литра, производительность которого равна 182 л.с. В паре с двигателем функционирует вариаторная коробка передач и система полного привода. Дорожный просвет автомобиля составляет 20 см.

Стоимость такого кроссовера начинается от 4 600 000 рублей. Производитель сообщает, что Crosstrek подходит не только для городской эксплуатации. Так как в салоне предусматривается достаточно пространства, его можно использовать в качестве семейного транспорта.

В новом поколении кроссовер сменил приборную панель и получил дисплей мультимедийной системы, расположенный вертикально. Список опций заметно расширился, а автомобиль стал более технологичным. В комплектации предусматривается фирменный пакет безопасности EyeSight Safety Plus, который включает в себя систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и систему предаварийной езды.