Объявлена цена бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max

В России начались продажи седана Dongfeng Aeolus Shine Max
Российская компания «Моторинвест», владеющая маркой Evolute, начала продавать новый китайский седан Dongfeng Aeolus Shine Max, передает Autonews.ru.
Автомобиль представлен в единственной комплектации Luxury. Он обойдется в 2 990 000 рублей. Седан будет доступен в белом, черном, сером и синем цветах.
Машина Shine Max оснащена антиблокировочной системой тормозов (ABS), передними и боковыми подушками безопасности, системой кругового обзора, 12 ультразвуковыми радарами.
Кроме того, Shine Max дали адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, парктроники и систему помощи водителю.
Dongfeng Shine Max базируется на платформе DSMA. В КНР машину начали продавать два года назад. Там она называется Aeolus Yixuan Max.
Седан имеет следующие габариты: длина — 4797 мм, ширина — 1870 мм, высота —1475 мм. Колесная база составляет 2770 мм.
Dongfeng Shine Max, который продается в России, оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 300 Н•м крутящего момента. ДВС работает с семиступенчатым «роботом».
Ранее в Россию ввезли китайские кроссоверы Geely Vision X6 Pro. Их уже можно приобрести. Машину на одной из специализированных площадок предлагают купить за 2 350 030 рублей. Она базируется на устаревшей платформе Geely NL.