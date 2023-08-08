Объявлена цена бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max

Российская компания «Моторинвест», владеющая маркой Evolute, начала продавать новый китайский седан Dongfeng Aeolus Shine Max, передает Autonews.ru.

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Автомобиль представлен в единственной комплектации Luxury. Он обойдется в 2 990 000 рублей. Седан будет доступен в белом, черном, сером и синем цветах.

Машина Shine Max оснащена антиблокировочной системой тормозов (ABS), передними и боковыми подушками безопасности, системой кругового обзора, 12 ультразвуковыми радарами.

Кроме того, Shine Max дали адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, парктроники и систему помощи водителю.

Dongfeng Shine Max базируется на платформе DSMA. В КНР машину начали продавать два года назад. Там она называется Aeolus Yixuan Max.

Седан имеет следующие габариты: длина — 4797 мм, ширина — 1870 мм, высота —1475 мм. Колесная база составляет 2770 мм.

Dongfeng Shine Max, который продается в России, оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 300 Н•м крутящего момента. ДВС работает с семиступенчатым «роботом».